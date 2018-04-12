Яблоки и томаты неизвестного происхождения не пустили в Псковскую область

17:51, 12 апреля 2018, ПАИ

В Себежском районе на фитосанитарном контрольном посту «Долосцы» сотрудник Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запретил ввоз из Белоруссии 2 тонны свежих яблок и 2 тонны томатов неустановленного происхождения.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, при проведении карантинного фитосанитарного контроля выявлено отсутствие фитосанитарного сертификата на подкарантинную продукцию высокого фитосанитарного риска.

Запрещенный к ввозу груз возвращен на сопредельную территорию.