Яблоки и томаты неизвестного происхождения не пустили в Псковскую область
В Себежском районе на фитосанитарном контрольном посту «Долосцы» сотрудник Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запретил ввоз из Белоруссии 2 тонны свежих яблок и 2 тонны томатов неустановленного происхождения.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, при проведении карантинного фитосанитарного контроля выявлено отсутствие фитосанитарного сертификата на подкарантинную продукцию высокого фитосанитарного риска.
Запрещенный к ввозу груз возвращен на сопредельную территорию.