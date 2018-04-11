Панорама «Жемчуг исканий» откроется в Пскове 18 апреля

17:54, 12 апреля 2018, ПАИ

18 апреля 15:40 в Пскове в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева (Труда, 20) состоится открытие выставки-панорамы «Жемчуг исканий». Её основу составили фотографии репродукций картин Николая Рериха, выполненные Евгением Чемохудом, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«Общее количество картин Николая Рериха исчисляется тысячами. Кроме того, он был ученым, археологом, писателем. Изучая древние истоки человеческой культуры, он стремился к художественному осознанию мирового культурного процесса как величественного творческого пути, рассказали организаторы выставки», - отметили в пресс-службе.

Добавим, 15 апреля 1935 года был подписан Международный договор по защите культурных ценностей (Пакт Рериха). К этой дате библиотека «Родник» имени А. Золотцева подготовила выставку-панораму.