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Общество

8 тонн свежих томатов не пропустили через границу в Себежском районе

12 апреля на фитосанитарном контрольном посту «Долосцы», расположенном на российско-белорусском участке административной границы в Себежском районе Псковской области, задержана грузовая автомашина, перевозившая около 8 тонн свежих томатов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, партия подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска перемещалась без фитосанитарного сертификата. Согласно информации на маркировочных этикетках на коробках, томаты произведены в Турции на предприятии SINELAY GIDA ITH. IHR. SAN VE TIC. LTD. STI, не входящим в перечень предприятий, которым разрешен ввоз данной продукции на территорию Российской Федерации.

Отмечается, что 1 ноября 2017 года Россельхознадзор разрешил ввоз томатов только через определенные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации и с предприятий турецких производителей, проинспектированных Россельхознадзором в 2017 году, обладающих полным циклом производства и являющихся одновременно экспортерами томатов.

В связи с этим, инспекторы Управления приняли решение о запрете ввоза подконтрольного ведомству груза и выдали предписание на возврат продукции в Белоруссию.

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