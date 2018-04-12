Благотворительная фотовыставка «Просто красота» открылась в Печорах

17:34, 12 апреля 2018, ПАИ

Благотворительная фотовыставка «Просто красота» открылась в Печорах 12 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Работы пяти фотографов и любителей представлены в Печорской районной библиотеке (Печоры, улица Рижская, 1).

Открытие экспозиции приурочено к неофициальному празднику - Дню мецената и благотворителя, который отмечается 13 апреля. Посетителям представили фотоработы профессиональных фотографов Андрея Кокшарова, Марии Овсяник и любителей: вице-спикера Псковского областного Собрания (ПОС) Виктора Остренко, пресс-секретаря ПОС Татьяны Никитиной, директора Медиа-холдинга Псковской области Александра Машкарина.

Всего на выставке представлены порядка 40 широкоформатных работ (А3 и А4) и несколько десятков их уменьшенных копий (10x15 см), которые гости выставки смогут приобрести на память. Снимки сделаны не только с помощью фотоаппаратов, но и с использованием камер мобильных телефонов. Каждая фотография снабжена информацией о специальном счёте регионального отделения российского Детского фонда, на который желающие также могут перевести свои средства. Деньги, вырученные от продажи фоторабот, направят в адрес Бобровского дома-интерната для умственно отсталых детей, в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей в Печорском районе и в областной Дом ребёнка.

По словам Виктора Остренко, идея организовать подобную выставку появилась два года назад. «Нашёлся и подходящий повод в виде Дня мецената и благотворителя. Такая выставка - прекрасная возможность почувствовать себя благотворителем», - подчеркнул Виктор Остренко и поблагодарил всех тех, кто помогал в организации мероприятия.

Татьяна Никитина отметила, что делает свои фотоснимки по настроению и профессиональным фотографом себя не считает. «Причём все мои фотографии сняты на мобильный телефон. Мне будет приятно, если они кому-то понравятся и послужат доброму делу», - сказала она.

Александр Машкарин добавил, что тоже не считает себя профессионалом. «Часть моих снимков сделана на телефон, часть - с помощью фотоаппарата. Многое снято на Печорской земле. Хочется, чтобы псковские красоты, миллионная часть которых представлена здесь, увидели и люди за пределами нашей области, и не только в соцсетях. Чтобы они приехали и сами сделали свои прекрасные снимки на память», - подчеркнул Александр Машкарин.

Заместитель председателя псковского отделения Российского детского фонда Екатерина Транева обратила внимание, что подобная фотовыставка - пример того, как «красота порождает доброту». «Надеюсь, мероприятие пройдёт успешно, и ребята насладятся плодами ваше отзывчивости», - отметила она.

Пришедших также приветствовал глава администрации района Дмитрий Сопотов: «Эта выставка - ещё один вклад в копилку добрых дел. Это важно, потому что доброта делает нас людьми». Руководитель регионального управления соцзащиты населения Армен Мнацаканян заявил, что такая благотворительная инициатива должна распространиться и на другие муниципалитеты: «Это хороший вклад в поддержку детей!»