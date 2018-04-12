Опочецкий подросток обворовал петербургских дачников почти на 400 тысяч

16:49, 12 апреля 2018, ПАИ

Опочецким межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области, в ноябре и декабре 2016 года в одной из деревень Опочецкого района подросток взломал два дачных дома, хозяева которых проживают в г.Санкт-Петербурге, откуда похитил персональный компьютер, лодочный мотор, два велосипеда, электрический инструмент и многое другое на общую сумму 380 тысяч рублей.

Большинство похищенного имущества подросток продал через интернет сайт для размещения объявлений о товарах и услугах.

В ходе непрекращающейся работы по установлению лица, совершившего данные кражи, правоохранителям удалось выйти на подростка и изъять часть похищенного имущества. Так, следователями был изъят в Себежском районе персональный компьютер, который подросток подарил своему другу на день рождения.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.