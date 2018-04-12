0
17:14
Легковая автомашина сгорела во дворе на Текстильной в Пскове (ФОТОФАКТ)
10:48
Пострадавшие в ночном ДТП белорусы госпитализированы в Псковскую облбольницу с ушибами и переломами (ФОТО)
09:00
6 граждан Белоруссии пострадали в ДТП в Стругокрасненском районе
10:36
Деятельность специализировавшейся на незаконной миграции ОПГ пресекли сотрудники псковского УФСБ
10:23
Владимир Лавренов о наркограффити на администрации Псковского района: Угробили здание
10:06
ФОТОФАКТ: Граффити со ссылкой на канал продажи наркотиков через интернет появилось на здании администрации Псковского района
09:24
Палы травы выявлены в Себежском и Псковском районах
Еще новости
Происшествия

Опочецкий подросток обворовал петербургских дачников почти на 400 тысяч

Опочецким межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области, в ноябре и декабре 2016 года в одной из деревень Опочецкого района подросток взломал два дачных дома, хозяева которых проживают в г.Санкт-Петербурге, откуда похитил персональный компьютер, лодочный мотор, два велосипеда, электрический инструмент и многое другое на общую сумму 380 тысяч рублей.

Большинство похищенного имущества подросток продал через интернет сайт для размещения объявлений о товарах и услугах.

В ходе непрекращающейся работы по установлению лица, совершившего данные кражи, правоохранителям удалось выйти на подростка и изъять часть похищенного имущества. Так, следователями был изъят в Себежском районе персональный компьютер, который подросток подарил своему другу на день рождения.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Легковая автомашина сгорела во дворе на Текстильной в Пскове (ФОТОФАКТ)
12 апреля 2018
Легковая автомашина сгорела во дворе на Текстильной в Пскове (ФОТОФАКТ)
Пострадавшие в ночном ДТП белорусы госпитализированы в Псковскую облбольницу с ушибами и переломами (ФОТО)
11 апреля 2018
Пострадавшие в ночном ДТП белорусы госпитализированы в Псковскую облбольницу с ушибами и переломами (ФОТО)
6 граждан Белоруссии пострадали в ДТП в Стругокрасненском районе
11 апреля 2018
6 граждан Белоруссии пострадали в ДТП в Стругокрасненском районе
Деятельность специализировавшейся на незаконной миграции ОПГ пресекли сотрудники псковского УФСБ
10 апреля 2018
Деятельность специализировавшейся на незаконной миграции ОПГ пресекли сотрудники псковского УФСБ 1
Владимир Лавренов о наркограффити на администрации Псковского района: Угробили здание
10 апреля 2018
Владимир Лавренов о наркограффити на администрации Псковского района: Угробили здание 3
ФОТОФАКТ: Граффити со ссылкой на канал продажи наркотиков через интернет появилось на здании администрации Псковского района
10 апреля 2018
ФОТОФАКТ: Граффити со ссылкой на канал продажи наркотиков через интернет появилось на здании администрации Псковского района 8
Палы травы выявлены в Себежском и Псковском районах
10 апреля 2018
Палы травы выявлены в Себежском и Псковском районах 2
Игрок ХК «Автофаворит» избил судью в ходе матча в Пскове (ВИДЕО)
09 апреля 2018
Игрок ХК «Автофаворит» избил судью в ходе матча в Пскове (ВИДЕО) 12

Идет загрузка...