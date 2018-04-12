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Общество

Более 50 млн рублей грантовой поддержки разыграют между фермерами Псковской области

В Псковской области начался прием заявок на участие в конкурсах грантов для начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на главное государственное управление сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области.

На создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств предусмотрено 9 грантов, на развитие семейных животноводческих ферм — 3. Фермер может получить от 1,5 млн до 10 млн рублей. Общая сумма государственной поддержки составляет порядка 54 млн рублей.

Напомним, что малые хозяйства получают грантовую поддержку на региональном уровне с 2012 года. За это время ее получили 94 начинающих фермера и 20 семейных животноводческих ферм. Общий объем финансирования составил более 231 млн рублей. На эти средства были приобретены животные и сельскохозяйственная техника, расширены или обновлены производственные площади.

Отмечается, что помощь оказывается в рамках государственной программы по развитию сельского хозяйства Псковской области на 2013–2020 годы.

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