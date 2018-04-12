Просившего в Эстонии политическое убежище псковича осудили на пять лет за шпионаж

17:04, 12 апреля 2018, ПАИ

Эстонский суд приговорил к пяти годам лишения свободы псковича Михаила Петрова, сообщает портал ERR.EE со ссылкой на обнародованный сегодня, 12 апреля, ежегодник Полиции безопасности (КаПо) Эстонской Республики. Информацию из ежегодника подтвердил гендиректор КаПо Арнольд Синисалу.

В нем говорится, что Михаил Петров осужден на пять лет тюрьмы за «ненасильственные действия в отношении Эстонии, совершенные иностранцем». По данным КаПо, он с 1990-х годов сотрудничал с ФСБ, предоставляя этому ведомству информацию о зданиях эстонских спецслужб, работниках, транспорте и т.д.

Напомним, ранее Псковское агентство информации сообщало, что 26 июня 2017 года псковский тренер Михаил Петров, широко известный своей разнонаправленной политической активностью в интернете, сообщил в соцсетях, что бежал из России и попросил политического убежища в Эстонии. По его словам, причиной стала информация о том, что им заинтересовались российские спецслужбы, которые решили его «в ближайшее время «закрыть».

Вскоре после этого из сообщений друзей Петрова стало известно, что он находится в эстонской тюрьме.