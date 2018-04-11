Цены на продукты в Псковской области растут медленнее, чем в целом по России

18:22, 12 апреля 2018, ПАИ

В январе-марте в Псковской области зафиксировано замедление темпов роста потребительских цен по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковстата. Рост цен на продовольственные товары в Псковской области за январь-март был ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу и России в целом, а на непродовольственные товары, и особенно услуги, наоборот, опережал.

За январь-март цены на потребительском рынке Псковской области выросли на 1% (за январь-март 2017 года – на 1,2%). Продовольственные товары подорожали на 1,1% (в январе-марте 2017 года также на 1,1%), непродовольственные товары – на 0,8% (на 1,4%) и услуги – на 1,3% (на 1,0%).

Среди продовольственных товаров более всего с начала года подорожали яйца куриные – на 7,6%, пшено – на 6,8%, питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности – на 6,4%, мороженая неразделанная рыба– на 6,1%, живая и охлажденная рыба– на 6%, какао – на 5,6%, мороженые неразделанные креветки – на 4,9%. Отмечался сезонный рост цен на плодоовощную продукцию, включая картофель. Значительно подорожали картофель – на 27,3%, белокочанная свежая капуста– на 29,2%, морковь – на 16,2%, лук репчатый – на 13,4%, свекла столовая – на 11,1%. Среди фруктов и цитрусовых наибольший рост цен отмечен на виноград – на 34,3% и бананы – на 20,5%.

Наибольшее снижение цен с начала года наблюдалось на крупу гречневую-ядрицу – на 9,8%, масло подсолнечное – на 7,1%, сельдь солёную – на 5,6%, печень говяжью – на 4,6%, баранину (кроме бескостного мяса) – на 4,4%, кур охлаждённых и мороженых – на 4,1%. Из плодоовощной продукции значительнее всего подешевели апельсины – на 11,6% и лимоны – на 7,5%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания, в расчете на месяц, на конец марта 2018 года составила по Псковской области 4 тыс. 179,07 рубля, и увеличилась по сравнению с декабрем 2017 года на 2,5% (в марте 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года – на 1,8%).

Из непродовольственных товаров значительнее других подорожали перевязочные материалы – на 7,1%, товары для садоводства – на 5,3%, школьно-письменные принадлежности и канцтовары – на 2,8%, нитки – на 2,4%, металлическая посуда и металлические предметы домашнего обихода, бумажно-беловые товары – на 1,9%.

Из услуг более всего выросли цены и тарифы на жилищные услуги – на 9%, услуги правового характера – на 2,9%, услуги профессионального обучения – на 2,6%. Из бытовых услуг значительнее других подорожал ремонт жилищ – на 6,2%, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств – на 3,8%, ритуальные услуги – на 3,7%.