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Общество

За разведение костра в неположенном месте житель Гдовского района привлечён к ответственности

Житель села Ямм Гдовского района привлечен к административной ответственности в виде предупреждения за разведение костра в месте, находящемся на расстоянии менее 50 метров от жилых домов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в целях недопущения подобных случаев с гражданином был проведен инструктаж по мерам пожарной безопасности.

Рейд в селе состоялся в рамках проведения профилактической операции «Антипал». Проведены 20 бесед с населением о недопущении разведения костров, сжигания сухой травянистой растительности, а также разведения костров на полях. Распространены 30 листовок профилактического характера.

Отметим, часть 1 статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности) предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

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