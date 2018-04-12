Развитие инфраструктуры чтения в Псковской области обсудят на форуме «Русский Запад» 17 апреля

20:24, 12 апреля 2018, ПАИ

17 апреля в Пскове состоится первый книжный форум «Развитие инфраструктуры чтения в Псковской области», организованный комитетом Российского книжного союза по региональному развитию и администрацией Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в оргкомитете, форум пройдет в рамках XV Международного книжного форума «Русский Запад».

Актуальные вопросы развития инфраструктуры чтения в Псковской области планируют обсудить врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, председатель комитета Российского книжного союза по региональному развитию Марина Абрамова, председатель государственного комитета Псковской области по культуре Жанна Малышева, генеральный директор петербургской книжной сети «Буквоед» Денис Котов, директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина, первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и другие.

Результатом работы форума станут проекты, направленные на формирование механизмов государственно-частного партнерства в сфере книжной инфраструктуры, исследование предпочтений в выборе книг жителей Псковской области и другие, курировать которые будет рабочая группа при администрации Псковской области. «Книжный форум - первый шаг программы сотрудничества Российского книжного союза и администрации региона, реализация которой приведет к появлению в области новых книжных магазинов, библиотек с современной ассортиментной политикой, книжных выставок, а также социальных кампаний по поддержке интереса к чтению у жителей области», - отметили в оргкомитете.

Гостями культурной программы станут известный писатель Анна Матвеева - автор бестселлеров «Перевал Дятлова», «Завидное чувство Веры Стениной», «Девять девяностых», «Горожане» и другие, и Алексей Хотылев - разработчик научных программ научных шоу и сотрудник кафедры Геологического факультета МГУ, автор детской книги «Как устроена Земля?».

Напомним, что XV Международный книжный форум «Русский Запад» пройдет с 17 по 19 апреля. Мероприятие организовано администрацией Псковской области, Псковской областной универсальной научной библиотекой при поддержке Российского книжного союза.