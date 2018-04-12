Участие во Всероссийском конкурсе «Самый читающий регион» примет Псковская область
Псковская область вновь станет участником Всероссийского конкурса «Самый читающий регион». Состязание среди субъектов Российской Федерации на звание «Литературный флагман России» стартовало в России в четвертый раз. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.
Как рассказала генеральный директор Псковской областной универсальной научной библиотеки Вера Павлова, Псковский регион примет участие в масштабном мероприятии уже в третий раз. «В предыдущие годы наш регион был удостоен статуса дипломанта конкурса», — заметила она.
Традиционно для участия в конкурсе регионы должны представить презентацию литературного проекта, реализованного в 2017-2018 годы. Однако в этом году конкурс предполагает оценку не только наиболее значимых и интересных мероприятий в регионе, но и статистических, количественных показателей читательской активности и инфраструктуры для чтения, а также учет таких важных аспектов, как богатство литературных традиций региона, активность его литературной жизни — все эти сведения регионы предоставят на конкурс, заполнив специальную анкету. Таким образом, удастся создать наиболее полную картину книжной и литературной жизни регионов России и их объективный рейтинг.
Конкурсные заявки будет оценивать компетентное жюри, в которое вошли представители книжного и библиотечного сообществ, общественных организаций, журналисты, литературные критики и писатели. При оценке большое внимание будет уделяться творческому подходу к реализации проекта, его социальной и культурной значимости. Преимущество отдается проектам, направленным на поддержание или создание новых литературных традиций региона. Важной составляющей оценки региона станет и полнота и достоверность данных, представленных в анкете.
Победитель конкурса будет удостоен статуса «Литературный флагман России» и памятной статуэтки — летящего по волнам бронзового кораблика-книги. Еще три региона, показавшие наилучшие результаты, получат поощрительные дипломы. Торжественная церемония награждения состоится в конце этого года в рамках одного из крупнейших культурных событий страны.
Добавим, что конкурс «Самый читающий регион» призван оценить и поощрить вклад регионов в развитие литературы в культурном пространстве страны, их усилия по повышению доступности чтения для наших граждан.
Напомним, что начало этому ежегодному конкурсу было положено в рамках года литературы в России. Почетного звания «Литературный флагман России» были удостоены Ульяновская область (2015), Воронежская область (2016) и Санкт-Петербург (2017).