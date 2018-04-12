Участие во Всероссийском конкурсе «Самый читающий регион» примет Псковская область

19:33, 12 апреля 2018, ПАИ

Псковская область вновь станет участником Всероссийского конкурса «Самый читающий регион». Состязание среди субъектов Российской Федерации на звание «Литературный флагман России» стартовало в России в четвертый раз. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Как рассказала генеральный директор Псковской областной универсальной научной библиотеки Вера Павлова, Псковский регион примет участие в масштабном мероприятии уже в третий раз. «В предыдущие годы наш регион был удостоен статуса дипломанта конкурса», — заметила она.

Традиционно для участия в конкурсе регионы должны представить презентацию литературного проекта, реализованного в 2017-2018 годы. Однако в этом году конкурс предполагает оценку не только наиболее значимых и интересных мероприятий в регионе, но и статистических, количественных показателей читательской активности и инфраструктуры для чтения, а также учет таких важных аспектов, как богатство литературных традиций региона, активность его литературной жизни — все эти сведения регионы предоставят на конкурс, заполнив специальную анкету. Таким образом, удастся создать наиболее полную картину книжной и литературной жизни регионов России и их объективный рейтинг.

Конкурсные заявки будет оценивать компетентное жюри, в которое вошли представители книжного и библиотечного сообществ, общественных организаций, журналисты, литературные критики и писатели. При оценке большое внимание будет уделяться творческому подходу к реализации проекта, его социальной и культурной значимости. Преимущество отдается проектам, направленным на поддержание или создание новых литературных традиций региона. Важной составляющей оценки региона станет и полнота и достоверность данных, представленных в анкете.

Победитель конкурса будет удостоен статуса «Литературный флагман России» и памятной статуэтки — летящего по волнам бронзового кораблика-книги. Еще три региона, показавшие наилучшие результаты, получат поощрительные дипломы. Торжественная церемония награждения состоится в конце этого года в рамках одного из крупнейших культурных событий страны.

Добавим, что конкурс «Самый читающий регион» призван оценить и поощрить вклад регионов в развитие литературы в культурном пространстве страны, их усилия по повышению доступности чтения для наших граждан.

Напомним, что начало этому ежегодному конкурсу было положено в рамках года литературы в России. Почетного звания «Литературный флагман России» были удостоены Ульяновская область (2015), Воронежская область (2016) и Санкт-Петербург (2017).