53-летний тренер по мини-футболу предстанет перед судом в Псковской области за половое сношение с несовершеннолетней

19:37, 12 апреля 2018, ПАИ

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершили расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя сопредельного региона. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, он обвиняется в совершении преступления по части 3 статьи 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 14-летнего возраста).

По версии следствия, 26 июня 2016 года предполагаемый злоумышленник, являясь тренером команды девочек по мини-футболу, под предлогом проведения тренировочного процесса привез их из сопредельного региона в Псковскую область. Находясь в палаточном лагере на берегу одного из озер, он напоил девочек и вступил с одной из них, не достигшей 14-летнего возраста, в половую связь.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Предполагаемый злоумышленник содержится в следственном изоляторе сопредельного субъекта.