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Общество

В рамках операции «Отопительный сезон» в Стругокрасненском районе прошел противопожарный рейд

12 апреля сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Стругокрасненского района в селе Новоселье в рамках профилактических операций «Отопительный сезон», «Отдых» и «Лето» провели мероприятие на тему соблюдения требований правил пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период, а также соблюдения требований правил пожарной безопасности в быту. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе профилактических мероприятий проведено собрание граждан, рейд в жилом секторе и подворовые обходы домовладений. С жителями проведён инструктаж в области пожарной безопасности. Кроме того были распространены листовки на противопожарную тематику, а на информационных стендах села и остановках общественного транспорта размещены листовки по соблюдению правил пожарной безопасности.

В рамках профилактической работы посещён социальный объект ГБУСО «Новосельский дом-интернат для престарелых и инвалидов», в котором с персоналом и обеспечиваемыми проведена беседа и противопожарный инструктаж.

Помимо этого в администрации Стругокрасненского района было проведено заседание КЧС и ПБ района на тему подготовки и прохождения весенне-летнего пожароопасного сезона.

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