Досрочный период ЕГЭ-2018 прошел на высоком организационном уровне

20:16, 12 апреля 2018, ПАИ

Досрочный период ЕГЭ, который в 2018 году проводился с 21 марта по 11 апреля, прошел на высоком организационном уровне, без серьезных нарушений и технологических сбоев. Об этом сообщается на официальном сайте Рособрнадзора.

В досрочный период экзамены сдавали более 23 тысяч человек, в основном это выпускники прошлых лет, желающие улучшить свой результат. Экзамены прошли во всех субъектах РФ, кроме Чукотского автономного округа, в 245 пунктах проведения экзаменов (ППЭ). В их проведении было задействовано более 12 тысяч организаторов и более 2 тысяч 200 общественных наблюдателей. Во всех ППЭ в ходе экзаменов велось видеонаблюдение в режиме онлайн.

«Пятый год подряд нам удается обеспечить абсолютную прозрачность и честность экзаменов, когда участники могут рассчитывать только на свои знания. Проведение досрочного периода ЕГЭ еще раз это подтвердило», - заявил заместитель министра образования и науки РФ – руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

При проведении досрочного периода ЕГЭ впервые массово применена технология печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ. Ее внедрение прошло без критических технических и технологических сбоев.

Самыми популярными у участников досрочного периода были обязательные предметы, русский язык и профильная математика, а также обществознание. Традиционно высок интерес к таким предметам как биология, история, химия и физика.

Отмечается, что во время досрочного периода с экзаменов было удалено около 200 нарушителей, в том числе 67 человек за использование шпаргалок и 106 – за использование средств связи. «Я еще раз хочу обратить внимание всех участников единого государственного экзамена, что технология организации ЕГЭ позволяет Рособрнадзору видеть все попытки нарушения процедуры, как со стороны выпускников, так и со стороны организаторов», - отметил Сергей Кравцов.

После завершения досрочного периода ЕГЭ Рособрнадзор начинает сбор мнений и предложений участников экзаменов о том, как сделать ЕГЭ более комфортным. Их можно направлять на специальный адрес электронной почты: vypusknik2018@obrnadzor.gov.ru. Сбор предложений продолжится во время основного периода ЕГЭ-2018, который пройдет с 28 мая по 2 июля.