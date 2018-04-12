0
19:33
Участие во Всероссийском конкурсе «Самый читающий регион» примет Псковская область
18:19
Делегация Псковской области примет участие в образовательном форуме МГЕР в Казани 15-21 апреля
17:34
Благотворительная фотовыставка «Просто красота» открылась в Печорах
17:01
Более 50 млн рублей грантовой поддержки разыграют между фермерами Псковской области
15:48
11 классов и одна школа в Пскове закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ
14:44
План праздничных мероприятий к Дню Победы в Пскове
12:39
Утверждён план празднования Дня Победы в Пскове
Еще новости
Общество

Законопроект против фейковых новостей в соцсетях приняла Госдума РФ

Госдума РФ приняла 12 апреля в первом чтении законопроект, направленный против распространения в соцсетях ложных фактов. Вместе с этим документом также в первом чтении были приняты поправки, вводящие штрафы за распространение подобной информации в размере до 50 млн рублей. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Проект закона был внесен в Госдуму в начале апреля депутатами от «Единой России» Сергеем Боярским и Андреем Альшевских.

Отмечается, что документы направлены на решение задач по устранению из общедоступного информационного пространства сведений, распространение которых запрещено российским законодательством. В частности, это позволит предотвратить распространение в соцсетях противоправной информации на ранних этапах без необходимости блокировки самих информационных ресурсов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Участие во Всероссийском конкурсе «Самый читающий регион» примет Псковская область
12 апреля 2018
Участие во Всероссийском конкурсе «Самый читающий регион» примет Псковская область
Делегация Псковской области примет участие в образовательном форуме МГЕР в Казани 15-21 апреля
12 апреля 2018
Делегация Псковской области примет участие в образовательном форуме МГЕР в Казани 15-21 апреля
Благотворительная фотовыставка «Просто красота» открылась в Печорах
12 апреля 2018
Благотворительная фотовыставка «Просто красота» открылась в Печорах
Более 50 млн рублей грантовой поддержки разыграют между фермерами Псковской области
12 апреля 2018
Более 50 млн рублей грантовой поддержки разыграют между фермерами Псковской области
11 классов и одна школа в Пскове закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ
12 апреля 2018
11 классов и одна школа в Пскове закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ
План праздничных мероприятий к Дню Победы в Пскове
12 апреля 2018
План праздничных мероприятий к Дню Победы в Пскове 1
Утверждён план празднования Дня Победы в Пскове
12 апреля 2018
Утверждён план празднования Дня Победы в Пскове
Развитие и меры поддержки КФХ обсудил Михаил Ведерников с руководством ассоциации «Псковский фермер»
12 апреля 2018
Развитие и меры поддержки КФХ обсудил Михаил Ведерников с руководством ассоциации «Псковский фермер» 1

Идет загрузка...