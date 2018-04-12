Законопроект против фейковых новостей в соцсетях приняла Госдума РФ

20:39, 12 апреля 2018, ПАИ

Госдума РФ приняла 12 апреля в первом чтении законопроект, направленный против распространения в соцсетях ложных фактов. Вместе с этим документом также в первом чтении были приняты поправки, вводящие штрафы за распространение подобной информации в размере до 50 млн рублей. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Проект закона был внесен в Госдуму в начале апреля депутатами от «Единой России» Сергеем Боярским и Андреем Альшевских.

Отмечается, что документы направлены на решение задач по устранению из общедоступного информационного пространства сведений, распространение которых запрещено российским законодательством. В частности, это позволит предотвратить распространение в соцсетях противоправной информации на ранних этапах без необходимости блокировки самих информационных ресурсов.