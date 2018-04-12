Ежегодный футбольный турнир «Псковская весна» стартует 13 апреля

22:27, 12 апреля 2018, ПАИ

С 13 по 15 апреля в Пскове пройдет ежегодный 36-й турнир по футболу «Псковская весна-2018». В соревнованиях примут участие семь детских команд футболистов 2005 года рождения и девять команд футболистов 2007 года рождения. Игры будут проходить на стадионах «Машиностроитель» и «СК 747» на полях с синтетическим покрытием. Об этом сообщается в группе «Вконтакте» турнира.

Псковскую область представят команды «Стрела» и «Псков-747» (Псков) и «Экспресс» (Великие Луки).

По окончании турнира победитель и призеры соревнований будут награждены кубками, медалями и грамотами, лучший игрок каждой команды и лучшие игроки в номинациях - индивидуальными призами.