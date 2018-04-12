Лучшие молодежные туристические маршруты определили в Пскове

22:20, 12 апреля 2018, ПАИ

Финал конкурса молодежных туристических проектов «Навигатор» прошел в Псковском городском молодежном центре 12 апреля. Как сообщили Псковскому агентству информации в организации, в финале конкурса 7 участников представили свои работы в двух номинациях: событийный и экологический туризм.

Презентации и проекты оценивали председатель Псковского областного союза туристической индустрии, руководитель турфирмы «Континент», член Союза краеведов России, руководитель духовно-нравственного направления ПГМЦ Андрей Таскаев, заместитель директора Молодежного центра, кандидат социологических наук Олеся Назарой.

Среди проектов конкурса представлены: «Путешествие в город Гдов», «Императорский проект. По следам Николая II на Псковской земле», «Мой Псков. Игровая программа», проекты-походы «Природа есть лекарство, познай ее» и «Наедине с природой», «Псков глазами Каверина», а также «Торговый Псков времен Ганзы. Игровая программа».

Конкурсанты ответили на вопросы жюри и получили рекомендации по улучшению проектов. По итогам конкурса в номинации «Событийный туризм» лучшей работой признана игровая программа Анастасии Сизовой, на втором месте – «каверинский» маршрут от Анны Маныловой, на третьем – Александр Близневский и его Ганзейский маршрут. В номинации «Экологический туризм» победу одержала Ксения Георгиева со своим проектом похода с основами траволечения, второе место занял проект-поход Анастасии Ковалевой и Дарьи Кицыной. Победители получили дипломы и подарки от спонсоров: термосы, компас, сертификаты на 5 чашек кофе в кофейне Kulturaи, сертификат на тур от бюро путешествий «Континент».