Всемирный день рок-н-ролла отмечается сегодня

10:49, 13 апреля 2018, ПАИ

13 апреля отмечается всемирный день рок-н-ролла, сообщает calend.ru. Хотя историческое событие, послужившее основой для праздника, произошло днем раньше: 12 апреля 1954 года Билл Хейли записал сингл «Rock Around The Clock», ставший знаковым в новом музыкальном направлении, которое быстро преодолело границы США и распространилось по странам и континентам, бросив вызов обществу и традициям.

В середине XX века, вскоре после Второй мировой войны, люди стремились к покою и размеренной жизни. Потрясений никто не хотел. Отражением общественных настроений была музыка того периода — спокойная и сентиментальная, со сладкоголосым вокалом. На официальном музыкальном Олимпе США продвигалась идея оградить культуру белых от дикой культуры черных и создать добропорядочный образ респектабельного американца.

Наряду с официальной музыкой, в Америке жила и совсем другая — громкая, ритмичная, полная жизни — ритм-энд-блюз. Однажды вечером диск-жокей радиостанции Кливленда Алан Фрид взял на себя смелость «прокрутить» в эфире записи в стиле ритм-энд-блюза. А чтобы не шокировать «белую» публику, придумал ему другое название — «рок-н-ролл». Благодаря Алану Фриду, замаскированный ритм-энд-блюз зазвучал в полную силу, став доступным всем, независимо от цвета кожи. Первой звездой рок-н-ролла среди белых исполнителей стал певец гитарист Билл Хейли. Его коктейль из ритм-энд-блюза, кантри и уличного сленга имел успех.

Среди основателей направления был и легендарный Элвис Пресли. Его стиль одежды, манеры и движения становились примером для подражания. В начале 1960-х появился новый стиль в рок-н-ролле — поп-рок. Ливерпульская четверка своими композициями запустила в мир эпидемию «битломании». В 1964 году появились «Rolling Stones», отличавшиеся быстрым, мощным и техничным звуком. В 1970-е годы родился психоделический рок, яркими представителями которого явились группы «Pink Floyd», «Deep Purple», «Led Zeppelin», «Black Sabbath». Это десятилетие считают золотой эпохой в развитии рок-культуры.

Конец семидесятых ознаменовался появлением панк-рока («дрянной рок»). Упрощенная музыкальная схема вывела на первый план вокал и тексты. В них часто встречалась критика правительства, политики, богатых слоев общества. На волне панка взлетели группы «Sex Pistols», «The Clash», «Stooges», Игги Поп. В 1980-х годах появился женский рок, а в 1990-е самым ярким рок-н-рольщиком был Курт Кобейн и его группа «Nirvana».

Русский рок зародился в СССР во второй половине XX века под влиянием западной музыки. Среди самых ранних групп были созданные Александром Градским «Сокол», «Скифы», «Cкоморохи» и «Славяне». Волна битломании, докатившаяся до СССР, привела к созданию практически в каждой школе своей рок-группы. Некоторые из этих коллективов потом стали главными лицами сцены 1970-х, в их числе «Машина времени». Но распространение рок-н-ролла сдерживалось советской политикой культурной цензуры. Несмотря на это, к началу 1980-х годов в СССР сформировалось полноценное рок-движение. «Оттепель» родила группы в стиле «нью-вэйв» — «Кино», «Алиса», «АукцЫон», «Оберманекен», «Странные игры» и другие. В 1985 году была открыта Московская рок-лаборатория, позволившая столичным группам легализовать свою деятельность. Популярность приходит к группам «Наутилус Помпилиус», «Зоопарк» и «Бригада С». Конец 1980-х ознаменовался окончательным выходом русского рока из подполья.