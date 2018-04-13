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Общество

День мецената и благотворителя отмечают в России 13 апреля

13 апреля в России отмечают День мецената и благотворителя, сообщает calend.ru.

Дата праздника связана с днем рождения Гая Цильния Мецената (Gaius Cilnius Maecenas, 13 апреля 70 года до н.э. — 8 год до н.э.) — известного римского аристократа, покровителя художников, артистов, музыкантов. От его имени произошло и нарицательное слово «меценат».

Основное торжество, посвященное празднику, проходит в Санкт-Петербурге в музее «Эрмитаж». На фоне картины Тьеполо «Меценат представляет Августу свободные искусства» чествуют тех, кто вкладывает силы, время и деньги в культурные и социальные проекты. Первый такой праздник состоялся в 2005 году.

Его инициаторами стали сам Эрмитаж, комитет по культуре правительства Санкт-Петербурга и редакция альманаха социального партнерства «Русский меценат». Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский дал празднику и второе, неофициальное, название — День «спасибо».

Праздник, как правило, проходит в виде презентации благотворительных проектов в сферах культуры, науки, образования, здравоохранения. Мероприятие представляет совершенно разные благотворительные инициативы — и по формату, и по тематической направленности, и по масштабу, никак не сравнивая их между собой. Среди наиболее распространенных мероприятий Дня - различные акции дарения, презентации социальных и благотворительных проектов, чествование дарителей. Часть проектов находит свое отражение в специальном тематическом номере альманаха «Русский меценат». Это единственное издание, посвященное теме социального партнерства и благотворительности на постсоветском пространстве.

День мецената и благотворителя не является государственным праздником в России, а существует исключительно благодаря общественной инициативе. Возникнув в Петербурге, сегодня он объединяет участников социального партнерства по всей России.

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