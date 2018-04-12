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Общество

Весенний праздник для воспитанников детского сада №30 «Жемчужинка» пройдет в Пскове 13 апреля

13 апреля в 10:00 часов состоится финальное мероприятие благотворительной акции «Веселый витамин» в специализированном псковском детском саду №30 «Жемчужинка»,

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении Российского Красного Креста, детям будет торжественно вручено более 100 килограммов фруктов, а партнеры акции – студенты и педагоги колледжа Псковского государственного университета подготовили и проведут игровую программу для воспитанников детского сада. «Сказочные герои расскажут детям как сохранять свое здоровье, приумножать его, а в завершение праздника вручат детям «оранжевые» подарки», - рассказали в организации.

Напомним, благотворительная акция «Веселый витамин» традиционно каждый год проходит в эти дни в Пскове. Ее организатор — Псковское отделение Российского Красного Креста. Цель акции — собрать как можно больше апельсинов для детей с ослабленным здоровьем, которые воспитываются в специализированном детском саду «Жемчужинка».

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