Епископ Сергий поздравил детей из реабилитационного центра Великих Лук с праздником Пасхи

09:15, 13 апреля 2018, ПАИ

12 апреля, в четверг Светлой седмицы, епископ Великолукский и Невельский Сергий посетил реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностямив Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе епархии.

В этот день воспитанники Центра подготовили для гостей музыкально-хореографический концерт, перед началом которого к зрителям обратилась директор реабилитационного центра Маргарита Слотина. В завершение праздничного концерта ребята подарили зрителям - сотрудникам Центра, членам попечительского совета и представителям Великолукской епархии - сердечки-подушечки, сделанные своими руками.

Владыка Сергий поздравил детей с праздником Светлого Христова Воскресения, пожелал им выздоровления и подарил большой пасхальный кулич, а также вручил каждому ребёнку книжки-раскраски и сладкие подарки.

Архипастырь поблагодарил персонал Центра за их нелегкий труд по реабилитации детей и стремление сделать их счастливыми.

Напомним, что реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями был создан в январе 1995 года при содействии Управления социальной защиты населения Псковской области. Ежегодно, стараниями работников центра, в области оказывают помощь примерно 600 детям-инвалидам с различными проблемами со здоровьем и задержками в психомоторном развитии. В структуру центра входит несколько помещений, среди которых есть отделения дневного пребывания, загородное стационарное отделение в деревне Бор Новосокольнического района и база отдыха в Невельском районе.

Наибольший процент детей, находящихся на реабилитации в центре, имеют заболевания опорно-двигательного аппарата и нервной системы, например, детский церебральный паралич (ДЦП). Комплексная реабилитация, которая включает в себя занятия физкультурой, массажи, консультации специалистов, оздоровительные процедуры, социально-медицинские, социально-психологические и социально-педагогические услуги, помогают детям справляться с проблемами физиологического и психологического характера.