0
14:26
Михаил Ведерников обсудил с журналистами региона организацию Форума СМИ
14:14
Определен состав жюри полуфинала конкурса красоты «Миссис Псков 2018»
13:59
Мужчина на кухне - 2.0. № 16: Жареная щука для автогонщика
13:10
Псковичи могут приобрести LADA Largus с выгодой более 100 тысяч рублей
13:08
Названы улицы Пскова, которые отремонтируют в ближайшее время
12:46
Юрий Вяземский возглавил жюри регионального этапа гуманитарной олимпиады «Умники и умницы» в Псковской области (ВИДЕО)
12:15
Дмитрий Месхиев прокомментировал слухи о своём увольнении: Что за чушь? Я пока заявлений не писал
Еще новости
Общество

Епископ Сергий поздравил детей из реабилитационного центра Великих Лук с праздником Пасхи

12 апреля, в четверг Светлой седмицы, епископ Великолукский и Невельский Сергий посетил реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностямив Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе епархии.

В этот день воспитанники Центра подготовили для гостей музыкально-хореографический концерт, перед началом которого к зрителям обратилась директор реабилитационного центра Маргарита Слотина. В завершение праздничного концерта ребята подарили зрителям - сотрудникам Центра, членам попечительского совета и представителям Великолукской епархии - сердечки-подушечки, сделанные своими руками.

Владыка Сергий поздравил детей с праздником Светлого Христова Воскресения, пожелал им выздоровления и подарил большой пасхальный кулич, а также вручил каждому ребёнку книжки-раскраски и сладкие подарки. 

Архипастырь поблагодарил персонал Центра за их нелегкий труд по реабилитации детей и стремление сделать их счастливыми.

 

Напомним, что реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями был создан в январе 1995 года при содействии Управления социальной защиты населения Псковской области. Ежегодно, стараниями работников центра, в области оказывают помощь примерно 600 детям-инвалидам с различными проблемами со здоровьем и задержками в психомоторном развитии. В структуру центра входит несколько помещений, среди которых есть отделения дневного пребывания, загородное стационарное отделение в деревне Бор Новосокольнического района и база отдыха в Невельском районе.

Наибольший процент детей, находящихся на реабилитации в центре, имеют заболевания опорно-двигательного аппарата и нервной системы, например, детский церебральный паралич (ДЦП). Комплексная реабилитация, которая включает в себя занятия физкультурой, массажи, консультации специалистов, оздоровительные процедуры, социально-медицинские, социально-психологические и социально-педагогические услуги, помогают детям справляться с проблемами физиологического и психологического характера.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников обсудил с журналистами региона организацию Форума СМИ
13 апреля 2018
Михаил Ведерников обсудил с журналистами региона организацию Форума СМИ 1
Определен состав жюри полуфинала конкурса красоты «Миссис Псков 2018»
13 апреля 2018
Определен состав жюри полуфинала конкурса красоты «Миссис Псков 2018»
Псковичи могут приобрести LADA Largus с выгодой более 100 тысяч рублей
13 апреля 2018
Псковичи могут приобрести LADA Largus с выгодой более 100 тысяч рублей
Названы улицы Пскова, которые отремонтируют в ближайшее время
13 апреля 2018
Названы улицы Пскова, которые отремонтируют в ближайшее время
Юрий Вяземский возглавил жюри регионального этапа гуманитарной олимпиады «Умники и умницы» в Псковской области (ВИДЕО)
13 апреля 2018
Юрий Вяземский возглавил жюри регионального этапа гуманитарной олимпиады «Умники и умницы» в Псковской области (ВИДЕО)
Дмитрий Месхиев прокомментировал слухи о своём увольнении: Что за чушь? Я пока заявлений не писал
13 апреля 2018
Дмитрий Месхиев прокомментировал слухи о своём увольнении: Что за чушь? Я пока заявлений не писал 3
В Пскове на 50% вырос объем мобильных платежей
13 апреля 2018
В Пскове на 50% вырос объем мобильных платежей
Проект «Культбригада» запускается в Псковской области
13 апреля 2018
Проект «Культбригада» запускается в Псковской области

Идет загрузка...