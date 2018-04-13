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Общество

В России отмечен рекордно низкий уровень младенческой смертности

В России отмечен рекордно низкий уровень материнской и младенческой смертности за всё постсоветское время. В прошлом году показатели опустились на 27% и 8,3% соответственно по сравнению с предыдущим периодом, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минздрав.

По данным ведомства, женщины стали реже умирать во время родов. В 2017 году показатель упал до 7,3 случая на 100 тысяч, среди младенцев — 5,5 случая на 1 тысячу родившихся живыми.

В докладе ведомства говорится, что снижение показателей стало результатом реализации проекта «Технологии и комфорт — матерям и детям», в рамках которого внедрена трехуровневая система оказания медицинской помощи и открыты новые перинатальные центры.

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