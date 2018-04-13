На 40 тысяч рублей оштрафована псковичка за использование подложных документов

09:51, 13 апреля 2018, ПАИ

Псковский городской суд признал виновной 35-летнюю сотрудницу стоматологической клиники в совершении пяти преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа) и оштрафовал ее на 40 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В суде установлено, что с целью сокрытия прогулов сотрудница одной из стоматологических поликлиник Пскова представила по месту работы в качестве официальных документов, удостоверяющих ее временную нетрудоспособность, пять листков нетрудоспособности, приобретенных за деньги у неустановленного лица.

Приговор суда не вступил в законную силу.