0
14:26
Михаил Ведерников обсудил с журналистами региона организацию Форума СМИ
14:14
Определен состав жюри полуфинала конкурса красоты «Миссис Псков 2018»
13:59
Мужчина на кухне - 2.0. № 16: Жареная щука для автогонщика
13:10
Псковичи могут приобрести LADA Largus с выгодой более 100 тысяч рублей
13:08
Названы улицы Пскова, которые отремонтируют в ближайшее время
12:46
Юрий Вяземский возглавил жюри регионального этапа гуманитарной олимпиады «Умники и умницы» в Псковской области (ВИДЕО)
12:15
Дмитрий Месхиев прокомментировал слухи о своём увольнении: Что за чушь? Я пока заявлений не писал
Еще новости
Общество

На 40 тысяч рублей оштрафована псковичка за использование подложных документов

Псковский городской суд признал виновной 35-летнюю сотрудницу стоматологической клиники в совершении пяти преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа) и оштрафовал ее на 40 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В суде установлено, что с целью сокрытия прогулов сотрудница одной из стоматологических поликлиник Пскова представила по месту работы в качестве официальных документов, удостоверяющих ее временную нетрудоспособность, пять листков нетрудоспособности, приобретенных за деньги у неустановленного лица.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников обсудил с журналистами региона организацию Форума СМИ
13 апреля 2018
Михаил Ведерников обсудил с журналистами региона организацию Форума СМИ 1
Определен состав жюри полуфинала конкурса красоты «Миссис Псков 2018»
13 апреля 2018
Определен состав жюри полуфинала конкурса красоты «Миссис Псков 2018»
Псковичи могут приобрести LADA Largus с выгодой более 100 тысяч рублей
13 апреля 2018
Псковичи могут приобрести LADA Largus с выгодой более 100 тысяч рублей
Названы улицы Пскова, которые отремонтируют в ближайшее время
13 апреля 2018
Названы улицы Пскова, которые отремонтируют в ближайшее время
Юрий Вяземский возглавил жюри регионального этапа гуманитарной олимпиады «Умники и умницы» в Псковской области (ВИДЕО)
13 апреля 2018
Юрий Вяземский возглавил жюри регионального этапа гуманитарной олимпиады «Умники и умницы» в Псковской области (ВИДЕО)
Дмитрий Месхиев прокомментировал слухи о своём увольнении: Что за чушь? Я пока заявлений не писал
13 апреля 2018
Дмитрий Месхиев прокомментировал слухи о своём увольнении: Что за чушь? Я пока заявлений не писал 3
В Пскове на 50% вырос объем мобильных платежей
13 апреля 2018
В Пскове на 50% вырос объем мобильных платежей
Проект «Культбригада» запускается в Псковской области
13 апреля 2018
Проект «Культбригада» запускается в Псковской области

Идет загрузка...