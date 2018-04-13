0
14:26
Михаил Ведерников обсудил с журналистами региона организацию Форума СМИ
14:14
Определен состав жюри полуфинала конкурса красоты «Миссис Псков 2018»
13:59
Мужчина на кухне - 2.0. № 16: Жареная щука для автогонщика
13:10
Псковичи могут приобрести LADA Largus с выгодой более 100 тысяч рублей
13:08
Названы улицы Пскова, которые отремонтируют в ближайшее время
12:46
Юрий Вяземский возглавил жюри регионального этапа гуманитарной олимпиады «Умники и умницы» в Псковской области (ВИДЕО)
12:15
Дмитрий Месхиев прокомментировал слухи о своём увольнении: Что за чушь? Я пока заявлений не писал
Еще новости
Общество

Малоимущим гражданам станет проще получить материальную помощь

Процесс получения помощи-субсидии, которая положена от государства на оплату услуг ЖКХ, хотят упростить для малоимущих граждан. Об этом сообщает газета «Известия».

Например, чтобы подтвердить отсутствие долгов за коммунальные услуги (матпомощь начисляется только при этом условии), жителям не придется самостоятельно запрашивать справки в управляющих компаниях. Чиновники будут самостоятельно запрашивать сведения, необходимые для принятия решения о предоставлении субсидий.

Соответствующие поправки в Жилищный кодекс во втором чтении Государственная Дума РФ рассмотрит до конца весенней сессии.

Сейчас субсидию на оплату коммунальных услуг получают малоимущие граждане, чьи расходы на ЖКХ превышают 22% от совокупного дохода.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников обсудил с журналистами региона организацию Форума СМИ
13 апреля 2018
Михаил Ведерников обсудил с журналистами региона организацию Форума СМИ 1
Определен состав жюри полуфинала конкурса красоты «Миссис Псков 2018»
13 апреля 2018
Определен состав жюри полуфинала конкурса красоты «Миссис Псков 2018»
Псковичи могут приобрести LADA Largus с выгодой более 100 тысяч рублей
13 апреля 2018
Псковичи могут приобрести LADA Largus с выгодой более 100 тысяч рублей
Названы улицы Пскова, которые отремонтируют в ближайшее время
13 апреля 2018
Названы улицы Пскова, которые отремонтируют в ближайшее время
Юрий Вяземский возглавил жюри регионального этапа гуманитарной олимпиады «Умники и умницы» в Псковской области (ВИДЕО)
13 апреля 2018
Юрий Вяземский возглавил жюри регионального этапа гуманитарной олимпиады «Умники и умницы» в Псковской области (ВИДЕО)
Дмитрий Месхиев прокомментировал слухи о своём увольнении: Что за чушь? Я пока заявлений не писал
13 апреля 2018
Дмитрий Месхиев прокомментировал слухи о своём увольнении: Что за чушь? Я пока заявлений не писал 3
В Пскове на 50% вырос объем мобильных платежей
13 апреля 2018
В Пскове на 50% вырос объем мобильных платежей
Проект «Культбригада» запускается в Псковской области
13 апреля 2018
Проект «Культбригада» запускается в Псковской области

Идет загрузка...