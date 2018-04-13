Малоимущим гражданам станет проще получить материальную помощь

10:30, 13 апреля 2018, ПАИ

Процесс получения помощи-субсидии, которая положена от государства на оплату услуг ЖКХ, хотят упростить для малоимущих граждан. Об этом сообщает газета «Известия».

Например, чтобы подтвердить отсутствие долгов за коммунальные услуги (матпомощь начисляется только при этом условии), жителям не придется самостоятельно запрашивать справки в управляющих компаниях. Чиновники будут самостоятельно запрашивать сведения, необходимые для принятия решения о предоставлении субсидий.

Соответствующие поправки в Жилищный кодекс во втором чтении Государственная Дума РФ рассмотрит до конца весенней сессии.

Сейчас субсидию на оплату коммунальных услуг получают малоимущие граждане, чьи расходы на ЖКХ превышают 22% от совокупного дохода.