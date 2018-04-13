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Общество

Бюст Гитлера пытался незаконно вывезти за границу мужчина в Себежском районе

В Себежском районе в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» пограничники пресекли незаконный вывоз за пределы РФ бюста Гитлера и вещей с нацистской символикой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

На выездное направление прибыл легковой автомобиль марки BMW под управлением 48-летней гражданки Германии. В ходе осмотра транспортного средства среди личных вещей пассажира - 37-летнего россиянина, - было обнаружено не только незадекларированное компьютерное оборудование, но и коллекция из 65 знаков, медалей и четырех пряжек с нацистской символикой. Вдобавок, владелец чемодана попытался вывезти за границу бюст Адольфа Гитлера.

Мужчина заявил, что вещи являются копиями. Выявленные предметы были изъяты и переданы сотрудникам таможенной службы для проведения соответствующей экспертизы.

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