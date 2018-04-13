Похитителя спиртного и продуктов поймали росгвардейцы в одном из магазинов Пскова
12 апреля около 12:00 в Пскове в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 48-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала спиртные напитки и продукты питания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.
Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.