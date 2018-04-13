Совместные российско-белорусские учения энергетиков пройдут на базе «Псковэнерго»

10:20, 13 апреля 2018, ПАИ

С 18 по 19 апреля на базе «Псковэнерго» запланировано проведение совместного учения российских и белорусских энергетиков. Для участия в учении будут привлечены мобильные подразделения филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», «Новгородэнерго», а также РУП «Витебскэнерго» (входит в состав ГПО «Белэнерго», Республика Беларусь). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

Темой совместного учения станет организация и отработка всестороннего взаимодействия мобильных сил и средств при ликвидации последствий технологических нарушений в электросетевом комплексе, вызванных воздействием опасных метеоявлений.

В работе координационных штабов и в практических этапах учения примут участие представители областных и муниципальных органов власти, территориальных органов управления МЧС, предприятий ЖКХ, подрядных организаций, а также филиала АО «СО ЕЭС» Новгородское РДУ и филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Новгородское ПМЭС.

Совместные учения мобильных подразделений из филиалов МРСК Северо-Запада и «Витебскэнерго» проводятся с 2015 года в рамках реализации Соглашения о стратегическом сотрудничестве между ПАО «Россети» и ГПО «Белэнерго» (Республика Беларусь).