Великолучанин оставил автолюбителя без литых дисков

10:05, 13 апреля 2018, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки задержали гражданина, подозреваемого в совершении кражи из гаража на проспекте Гагарина. По имеющимся данным, в период с 26 по 30 марта оттуда были похищены четыре литых диска с покрышками, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ущерб от кражи превысил 15 тысяч рублей. Проводится проверка.

В краже подозревается 45-летний безработный, ранее судимый житель Великолукского района. В настоящее время ведется его розыск.