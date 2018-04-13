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Великолучанин оставил автолюбителя без литых дисков

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки задержали гражданина, подозреваемого в совершении кражи из гаража на проспекте Гагарина. По имеющимся данным, в период с  26 по 30 марта оттуда были похищены четыре литых диска с покрышками, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ущерб от кражи превысил 15 тысяч рублей. Проводится проверка.

В краже подозревается 45-летний безработный, ранее судимый житель Великолукского района. В настоящее время ведется его розыск.

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