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Общество

Урок парламентаризма провела Лидия Драгунова для псковских старшеклассников

В Пскове в школе №24 имени Л. И. Малякова заместитель председателя комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике Лидия Драгунова провела урок парламентаризма для учеников десятых классов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Встреча самого молодого депутата областного Собрания с псковскими старшеклассниками прошла в преддверии Дня российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля.

Лидия Драгунова ознакомила школьников с историей псковского парламента и рассказала о работе областного Собрания сегодня: что такое законодательная инициатива, как проходит подготовка законопроектов и их дальнейшее рассмотрение на комитетах и сессии, в чём заключается депутатская деятельность в избирательном округе. В завершение Лидия Драгунова ответила на вопросы старшеклассников.

Напомним, что День российского парламентаризма был учрежден 27 июня 2012 года. В качестве даты празднования было выбрано 27 апреля. В этот день по старому стилю в 1906 году начала работу Государственная дума Российской Империи — первый в истории страны демократический институт. Установление новой памятной даты призвано способствовать привлечению внимания населения к деятельности Федерального Собрания РФ и законодательных органов власти в регионах.

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