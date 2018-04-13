Проект «Культбригада» запускается в Псковской области
В Псковской области запускается проект «Культбригада». Как сообщили Псковскому агентству информации в творческом объединении «Четыре согласных», которое является инициатором проекта, первым мероприятием станет тур музыканта Фарерских островов Ханса Андриаса по региону.
Музыкант выступит в Пскове, Великих Луках, Острове, Порхове, Пыталово, Опочке и Пустошке.
По словам организаторов, цель проекта - создать культурно-образовательную сеть, которая наполнит и объединит позитивными событиями весь регион. Планируются проведение концертов музыкантов, представляющих разные жанры и страны, мастер-классы, показы фильмов с участием актёров и режиссёров, встречи с популярными писателями, выставки и даже гастроли театров.
Почётное право открывать проект было доверено молодому музыканту Хансу Андриасу Якобсену (сценическое имя – Ханс Адриас) с Фарерских островов. После концертов в Москве и Смоленске, он проедет при поддержке врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с туром по Псковской области. Его песни услышат в Пскове, Великих Луках, Острове, Порхове, Пыталово, Опочке и Себеже. Тур завершится в России концертом в Санкт-Петербурге.
Вход на все концерты Ханса Андриаса в Пскове и области свободный. Пригласительные билеты можно взять в кассе места проведения мероприятия.
Тур Ханса Андриаса по Псковской области:
- 13 мая – Великие Луки (Центр эстетического воспитания)
- 14 мая – Себеж (Районный культурный центр)
- 15 мая - Опочка (Опочецкий районный центр культуры)
- 16 мая – Пыталово (Дом культуры)
- 17 мая – Остров (Дом культуры «Юбилейный»)
- 18 мая – Порхов (Районный Дом культуры)
- 19 мая – Псков (Городской культурный центр)