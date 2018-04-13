0
14:26
Михаил Ведерников обсудил с журналистами региона организацию Форума СМИ
14:14
Определен состав жюри полуфинала конкурса красоты «Миссис Псков 2018»
13:59
Мужчина на кухне - 2.0. № 16: Жареная щука для автогонщика
13:10
Псковичи могут приобрести LADA Largus с выгодой более 100 тысяч рублей
13:08
Названы улицы Пскова, которые отремонтируют в ближайшее время
12:46
Юрий Вяземский возглавил жюри регионального этапа гуманитарной олимпиады «Умники и умницы» в Псковской области (ВИДЕО)
12:15
Дмитрий Месхиев прокомментировал слухи о своём увольнении: Что за чушь? Я пока заявлений не писал
Еще новости
Общество

Проект «Культбригада» запускается в Псковской области

В Псковской области запускается проект «Культбригада». Как сообщили Псковскому агентству информации в творческом объединении «Четыре согласных», которое является инициатором проекта, первым мероприятием станет тур музыканта Фарерских островов Ханса Андриаса по региону.

Музыкант выступит в Пскове, Великих Луках, Острове, Порхове, Пыталово, Опочке и Пустошке.

По словам организаторов, цель проекта - создать культурно-образовательную сеть, которая наполнит и объединит позитивными событиями весь регион. Планируются проведение концертов музыкантов, представляющих разные жанры и страны, мастер-классы, показы фильмов с участием актёров и режиссёров, встречи с популярными писателями, выставки и даже гастроли театров.

Почётное право открывать проект было доверено молодому музыканту Хансу Андриасу Якобсену (сценическое имя – Ханс Адриас) с Фарерских островов. После концертов в Москве и Смоленске, он проедет при поддержке врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с туром по Псковской области. Его песни услышат в Пскове, Великих Луках, Острове, Порхове, Пыталово, Опочке и Себеже.  Тур завершится в России концертом в Санкт-Петербурге.

Вход на все концерты Ханса Андриаса в Пскове и области свободный. Пригласительные билеты можно взять в кассе места проведения мероприятия.

Тур Ханса Андриаса по Псковской области:

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников обсудил с журналистами региона организацию Форума СМИ
13 апреля 2018
Михаил Ведерников обсудил с журналистами региона организацию Форума СМИ 1
Определен состав жюри полуфинала конкурса красоты «Миссис Псков 2018»
13 апреля 2018
Определен состав жюри полуфинала конкурса красоты «Миссис Псков 2018»
Псковичи могут приобрести LADA Largus с выгодой более 100 тысяч рублей
13 апреля 2018
Псковичи могут приобрести LADA Largus с выгодой более 100 тысяч рублей
Названы улицы Пскова, которые отремонтируют в ближайшее время
13 апреля 2018
Названы улицы Пскова, которые отремонтируют в ближайшее время
Юрий Вяземский возглавил жюри регионального этапа гуманитарной олимпиады «Умники и умницы» в Псковской области (ВИДЕО)
13 апреля 2018
Юрий Вяземский возглавил жюри регионального этапа гуманитарной олимпиады «Умники и умницы» в Псковской области (ВИДЕО)
Дмитрий Месхиев прокомментировал слухи о своём увольнении: Что за чушь? Я пока заявлений не писал
13 апреля 2018
Дмитрий Месхиев прокомментировал слухи о своём увольнении: Что за чушь? Я пока заявлений не писал 3
В Пскове на 50% вырос объем мобильных платежей
13 апреля 2018
В Пскове на 50% вырос объем мобильных платежей
Проект «Культбригада» запускается в Псковской области
13 апреля 2018
Проект «Культбригада» запускается в Псковской области

Идет загрузка...