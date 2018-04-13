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Первые лесные пожары зафиксированы в Псковской области

12 апреля на территории Псковской области зафиксированы первые три в этом году лесных пожара. Их общая площадь составила 8,15 гектара.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в 11:43 был обнаружен лесной пожар в КУ «Себежское лесничество» вблизи населённого пункта Дедино. Площадь ликвидации огня составила 0,3 гектара.

В 16:37 лесной пожар возник в КУ «Опочецкое лесничество» вблизи деревни Трешуты Красногородского района. Пожар был ликвидирован на площади 0,15 гектара.

Наиболее значительным по площади стал лесной пожар в Кисловском участковом лесничестве Псковского района. Там в 14:36 возникло возгорание на площади 0,3 гектара, и в 17:45 пожар был ликвидирован на площади 7,7 гектара.

Кроме того, 12 апреля произошёл 21 пал травы общей площадью 20,7 гектара.

В связи с данными случаями и во избежание новых опасных ситуаций Главное управление МЧС России по Псковской области призывает всех граждан соблюдать меры пожарной безопасности.  

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