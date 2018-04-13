Впервые в псковском театре поставили спектакль для детей от полутора лет

12:34, 13 апреля 2018, ПАИ

В Псковский театр драмы имени А. С. Пушкина впервые приглашают детей от 1,5 лет. 5 и 6 мая в 12:00 им представят новый спектакль «Год жирафа», сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции.

Отмечается, что это история о юном Жирафе, который открывает для себя, как устроен мир. Необычный интерактивный спектакль развивает воображение малышей, внимание к окружающей природе, открывает чудесные свойства привычных вещей, вовлекает в таинственный мир театра.

Жираф, небольшая плюшевая игрушка, «оживляемая» актерами, вместе с маленькими зрителями узнает, что такое времена года и чем они отличаются друг от друга. Малыши увидят, как весной распускаются цветы, как приятно провести время у воды летом, как осенью деревья сбрасывают листья, а зимой выпадает снег и можно лепить снеговика.

Во время спектакля зрителей ждут волшебные превращения самых обыкновенных предметов, например, шерстяные клубки станут снеговиком, а простая голубая ткань – рекой или морем. Спектакль играется в медиа-холле, в специальном шатре, где создается особая атмосфера для комфорта детей и их родителей.

Как рассказали в пресс-службе, бэби-театр – важное направление современного театра, нацеленное на развитие и социализацию самых маленьких зрителей и приобщение их к искусству. Режиссер и художник Александра Ловянникова специализируется на детском театре. Ее спектакли не раз становились участниками отечественных и зарубежных фестивалей.

Билеты можно приобрести на сайте и в кассе театра.