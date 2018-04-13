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Общество

Виртуоз игры на скрабалае выступит в Пскове 14 апреля

14 апреля в концертном зале псковского Городского культурного центра состоится концерт виртуоза-исполнителя из Литвы Регимантаса Шилинскаса. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, музыкант выступит перед псковичами со своим уникальным ударным литовским народным инструментом – скрабалаем.

Отмечается, что музыкант приехал в Псков по приглашению артистов ансамбля «Сказ». Регимантас Шилинскас родился в 1970 году в городе Паневежис, окончил музыкальную школу, затем Клайпедскую музыкальную академию по классу «скрабалай». Как рассказали в пресс-службе, в его руках традиционный народный инструмент обрёл необыкновенное современное звучание.

Регимантас Шилинскас играет народную, популярную, классическую, легкую и джазовую музыку. «Его живые и артистичные выступления – звук и мелодия необычного инструмента быстро завоевали популярность в Литве. Он не раз играл соло с Литовским симфоническим оркестром, с оркестром Литовского радио и телевидения, с джазовыми и народными коллективами», - отметили в пресс-службе.

Музыкант много гастролирует. Он выступал в Германии, Польше, Франции, Бельгии, Австрии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Норвегии, Испании, Португалии, Ирландии, Греции, Японии, США, Бразилии, Аргентине, Чили.  После концерта в Пскове в этом списке прибавится и Россия.

Как рассказал художественный руководитель ансамбля «Сказ» Константин Абабков, знакомство псковского «Сказа» и литовца Регимантаса Шилинскаса произошло в  2017 году на площадке одного из самых атмосферных в Европе фестивалей музыки, танца, фольклора «Подляска Октава Культур» в польском городе Белостоке. Творческая встреча переросла в дружбу.

«Концерт такого поистине великого музыканта в Пскове – это прекрасный подарок нашему городу», – заключил Константин Абабков.

Начало концерта в 16.00. Билеты можно приобрести в кассе ГКЦ.

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