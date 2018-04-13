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Общество

Минздрав нашёл способ сократить очереди в поликлиниках в 8 раз

Министерство здравоохранения России смогло найти способ сократить время ожидания врача в поликлиниках в 8 раз. Это стало возможным благодаря пилотному проекту «Бережливая поликлиника», сообщает «Известия».

Проект «Бережливая поликлиника» внедрен в 40 регионах страны. Там, где он был реализован, пациенты проводили у кабинета врача по 12 минут вместо 96 до эксперимента. Также удалось сократить общее время пребывания в медицинском учреждении до 77 минут. Время ожидания у регистратуры «Бережливая поликлиника» также смогла сократить до 9 минут, что в 4 раза меньше, чем годом ранее.

В Минздраве РФ планируют в этом году распространить новый формат работы поликлиник по всей стране.  

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