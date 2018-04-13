Псковичи могут приобрести LADA Largus с выгодой более 100 тысяч рублей

13:10, 13 апреля 2018, ПАИ

В апреле псковичи могут приобрести LADA Largus с выгодой более 114 тысяч 40 рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Псков-Лада».

Цена на автомобиль в апреле составляет от 445 тысяч 410 рублей. Действуют госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», программа trade-in. При покупке LADA Largus в апреле - подарок 10 000 рублей на дополнительное оборудование. LADA Largus – это вместительный и комфортный автомобиль.

Широкое водительское кресло оснащено регулировкой по высоте и поясничной поддержкой. Для пассажиров третьего ряда созданы по-настоящему удобные места: здесь свободно чувствуют себя мужчины ростом выше среднего. Каждый из трех рядов сидений оснащен воздуховодами для обогрева ног пассажиров.

Шасси автомобиля настроено на комфорт: длинная база обеспечивает плавность хода, а энергоемкая подвеска отлично справляется с разными типами покрытия. Передний подрамник обеспечивает уверенную устойчивость и управляемость на любых скоростях.

«Псков-Лада» – официальный дилер LADA. Адрес: Псков, Леона Поземского, дом 112. Телефон 70-11-78.

Подробности по акциям, условиям кредитования и наличию автомобилей, на которые распространяются специальные предложения, уточняйте у продавцов-консультантов дилерского центра "Псков-Лада" по телефону 70-10-70 либо по адресу Псков, Леона Поземского, 112.