Суд постановил заблокировать Telegram в России

11:50, 13 апреля 2018, ПАИ

Сегодня, 13 апреля, в Москве Таганский суд удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России. Об этом пишет Meduza.

По решению судьи Юлии Смолиной, процесс блокировки должен быть начат немедленно — до вступления решения по иску в законную силу.

Представителей Telegram на заседании не было, так как создатель мессенджера Павел Дуров запретил юристам участвовать в «откровенном фарсе». Тем не менее, адвокаты отправили в суд ходатайство с просьбой перенести заседание, оно было отклонено.

Рассмотрение иска по существу заняло 20 минут.