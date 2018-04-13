До +19 градусов ожидается в Псковской области 14 апреля

17:29, 13 апреля 2018, ПАИ

14 апреля на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ночью составит от -2 до +3 градусов, днем - от +14 до +19.

Будет дуть ветер юго-восточного направления со скоростью 2-7 метра в секунду.

Атмосферное давление - высокое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.