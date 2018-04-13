Псковских следователей поздравили с 55-летием образования Следственного управления МВД

14:37, 13 апреля 2018, ПАИ

В Пскове в академическом театре драмы имени А. С. Пушкина прошло мероприятие, посвященное 55-й годовщине со дня образования органов предварительного следствия в системе МВД России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Поздравить псковских следователей также пришли Главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин, заместитель губернатора области Александр Кузнецов, начальник Управления МВД России по Псковской области Юрий Инстранкин и вице-спикер регионального парламента Юрий Сорокин.

Первым коллег и ветеранов поздравил руководитель правоохранительного ведомства. Юрий Инстранкин напомнил, что Указом Президиума Верховного совета СССР от 6 апреля 1963 года, право производства предварительного следствия было передано Министерству внутренних дел СССР. «Итоги многолетней деятельности показали, что следственный аппарат органов внутренних дел стал одним из ведущих звеньев в системе МВД и внёс существенный вклад в дело борьбы с преступностью», - сказал начальник полиции и вручил отличившимся сотрудникам ведомственные награды.

От имени депутатов областного Собрания к следователям обратился Юрий Сорокин: «Честь и верность долгу – эти качества во все времена служили основным критерием профессионализма сотрудников следственных органов. Помочь людям в беде, изобличить преступника, вернуть гражданам веру в справедливость – такие сложные и важные задачи в ежедневном режиме успешно решают работники следственного управления УМВД России по Псковской области».

Парламентарий отметил, что для надёжной защиты интересов государства и законных прав граждан деятельность следственных органов постоянно совершенствуется. «Внедряются современные методики, идёт беспрерывный процесс обучения, используется высокотехнологичное оборудование, но главным и незаменимым ресурсом были и остаются ответственность и профессионализм следователя: от уровня его знаний, компетенции и принципиальности в первую очередь зависит успех в раскрытии преступлений», - сказал Юрий Сорокин.

Вице-спикер поблагодарил всех псковских следователей за достойную службу и вручил сотрудникам следственного управления Почётную грамоту и Благодарность Псковского областного Собрания депутатов.

В ходе торжественного мероприятия прозвучали и другие поздравления. Андрей Калинин подчеркнул, что усердием многих поколений следственных работников сформировался престиж и авторитет службы, а Александр Кузнецов отметил, что от эффективной деятельности следственного управления по раскрытию преступлений и противодействию преступности зависит результат работы всей правоохранительной системы.