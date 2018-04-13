Дмитрий Месхиев прокомментировал слухи о своём увольнении: Что за чушь? Я пока заявлений не писал

12:15, 13 апреля 2018, ПАИ

Руководитель Театрально-концертной дирекции (ТКД) Псковской области Дмитрий Месхиев прокомментировал Псковскому агентству информации слухи о своём увольнении с должности и отъезде из региона.

«Не собираюсь я пока никуда. Я вот сижу и подписываю документы. Что за чушь? Я пока заявлений не писал, никому ничего не говорил. Что за ерунда? Я сижу в кабинете и работаю», - сказал Дмитрий Месхиев.

Информация о том, что Дмитрий Месхиев в ближайшее время может покинуть свой нынешний пост, 12 апреля была опубликована в одном из анонимных псковских Telegram-каналов. Там же сообщалось, что у ТКД, якобы, отберут полномочия по организации 52-го Пушкинского праздника поэзии в июне этого года. На это Дмитрий Месхиев заявил: «Дирекция будет делать Всероссийский праздник поэзии в Пушкинских Горах».