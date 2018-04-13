Владислава Вишневская: Место главного псковского гастрономического бренда пока вакантно

13:17, 13 апреля 2018, ПАИ

Место главного гастрономического бренда Псковской области пока вакантно, заявил руководитель центра поддержки предпринимательства АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» Владислава Вишневская на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» 13 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Большой вопрос, что могло бы им стать. Здесь важен, конечно, еще и маркетинг», - сказала Владислава Вишневская.

Напомним, что с 19 по 21 апреля в Пскове пройдет международный этногастрономический форум «Вкус без границ», который соберет более 100 участников.