По поручению Михаила Ведерникова Армен Мнацаканян обсудил пилотные проекты для старшего поколения с Еленой Бибиковой

12:13, 13 апреля 2018, ПАИ

Сегодня, 13 апреля по поручению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян провёл встречу с сенатором, членом Комитета Совета Федерации по социальной политике Еленой Бибиковой.

Как сообщает Армен Мнацаканян на своей странице в соцсети Instagram, темой встречи стала Стратегия действия в отношении старшего поколения, пилотные проекты, в которых участвует регион. По его словам, сейчас важнейшее направление - это система долговременного ухода за гражданами.

Также стороны обсудили продолжение строительства в Пскове Социального городка. «По социальному городку прошёл отдельный разговор на совместной встрече с руководителем компании Алексеем Сидневым, который готов оказать всестороннюю помощь по завершению проекта «Социальный городок». Стороны договорились о ещё одной встрече, уже на Псковской земле для детальной проработки и принятия решений по проектам на месте», - отметил Армен Мнацаканян.