Студенты института графики из Москвы прибыли на пленэр в Пушкинский заповедник

13:36, 13 апреля 2018, ПАИ

На десятидневную художественную практику в Государственный Пушкинский заповедник приехали студенты института графики и искусства книги имени В. А. Фаворского Московского политехнического университета (ранее факультета графических искусств Государственного московского университета

печати имени Ивана Фёдорова). Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея, руководит практикой замечательная художница, недавняя выпускница вуза, ученица народного художника России Бориса Диодорова Александра Пономарёва.

В планах московских практикантов — пленэры в мемориальных усадьбах заповедника, работа в интерьерах. Традиционно они привезли с собой и выставку «Дорога к Пушкину», подготовленную по итогам подобной же практики 2017 года.

Напомним, что отдельные работы выпускников Московского университета печати хранятся в фондах музея. Эти листы, в первую очередь, цветные аквалитографии — высокие образцы редкого, трудоёмкого и дорогостоящего вида графики, печатающейся с каменных пластин — часто представляют псковские пушкинские места на передвижных выставках по России и за рубежом. Так, например, экспозиция «Посвящается книге», где представлена именно такая печатная графика из собрания «Михайловского», сейчас работает в Кенозёрском национальном парке (Архангельская область).