Партийную конференцию по своему обновлению проведет «Единая Россия» в мае

12:31, 13 апреля 2018, ПАИ

«Единая Россия» проведет в мае партийную конференцию, на которой будут обсуждаться обновление партии и ее участие в реализации послания президента РФ Федеральному Собранию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения

ВПП «Единая Россия».

Так, 18-19 мая планируется проведение партийной конференции в формате расширенного заседания Высшего и Генерального советов партии, на которых будут рассмотрены вопросы обновления партии и наращивание мобилизационного потенциала к Единому дню голосования, а также участие партии в реализации послания президента через весь спектр политических инструментов, начиная от реализации партпроектов и заканчивая законотворческой деятельностью.

Сообщается, что среди тем, которые будут затрагиваться на конференции, будут вопросы партстроительства, эффективности партийных институтов, позиционирования партии, а также повышение эффективности партийных проектов в сфере экономики, здравоохранения, социальной политики, городской среды и реализация послания президента РФ.

Отмечается, что в Псковской области, как и в других регионах России, дискуссии пройдут в два этапа. Работа межмуниципальных площадок в Острове и Великих Луках запланирована на 19 апреля, в Порхове – на 17 апреля. Региональная дискуссия состоится 20 апреля в Пскове. Для обсуждения предложены шесть тем: «Здоровье и экология», «Социальная сфера», «Городская среда», «Образование», «Достойная жизнь», «Обновление партии «Единая Россия».