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Общество

Определен состав жюри полуфинала конкурса красоты «Миссис Псков 2018»

Определен состав жюри полуфинала конкурса красоты «Миссис Псков 2018», который состоится 15 апреля в ТК «ПИК 60». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Выбирать участниц финала будут певица, ведущая, общественный деятель Алена Shine, «Мистер Псков 2017», абсолютный чемпион в категории мэнсфизик (2015), абсолютный чемпион Довмонтова Кубка-2016, вошедший в ТОП-10 международных соревнований в Москве Mr. Olympia-2016 Никита Тропин, стилист, руководитель лаборатории стиля «Glance», стилист, руководитель модных медиа-проектов, в том числе «Модной Революции» от  газеты «Псковская правда» Елена Новичкова, главный редактор газеты «Комсомольская правда - Псков» Ирина Потапова.

Конкурсанткам предстоит принять участие в нескольких выходах - представление, модное дефиле в одежде от магазинов-партнеров и дефиле в вечерних нарядах. Также, в программе примут участие шоу «Баккара» с новым проектом  «Elysium», певицы Анна Летунова и Джана. Ведущим шоу станет Николай Королев.

Напомним, что финал конкурса пройдет 26 мая в 18:00 в БКЗ Филармонии. Билеты скоро поступят в продажу.

Организаторы конкурса - продюсерский центр «Королев продакшн», Медиахолдинг Псковской области, телеканал «Первый Псковский», при поддержке Управления культуры администрации Пскова.

Генеральный спонсор конкурса – «Центр Кровельных и фасадных систем». Генеральный партнер конкурса – магазин обуви «М СТИЛЬ». Официальный спонсор конкурса – «Стройбаза на Белинского». Официальные партнеры -  CoralTravel на Некрасова, 6 и аквапарк «Акваполис». Аккредитованное видео – Евгений Родин. Стиль – студия колористики Марии Никулиной, студия красоты Beauty FoRRest. Фотографы – Татьяна Родина, Александр Бабкин, Даниил Леонтьев. Макияж - Виктория Марчук, Светлана Яунжекарс, Дарья Никандрова, Ирина Попова. Интерьерная фотостудия -   студия «Родина».

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