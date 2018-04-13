Гарантийный ремонт дорог в Пскове впервые начнётся уже в апреле

12:41, 13 апреля 2018, ПАИ

Гарантийный ремонт дорог в Пскове впервые начнётся уже в апреле, заявил начальник Управления городского хозяйства Алексей Захаров. Об этом с пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Алексей Захаров уточнил, что на гарантии находятся 35 объектов. «По ним не будет затрачено бюджетных денег», - пообещал начальник УГХ и добавил, что качество работ до конца апреля проверит комиссия, в которую, в том числе, войдут представители общественных организаций. На устранение выявленных недостатков подрядчикам дадут от 3 до 10 дней.

«Качество гарантийного ремонта у меня не вызывает опасения. Я уверен в наших подрядчиках», - заявил Алексей Захаров и добавил, что к 9 мая гарантийный ремонт должен завершиться.