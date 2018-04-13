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Два невельчанина украли аккумулятор из «Москвича»

В Невеле полиция задержала двух местных жителей, которые украли аккумулятор из «Москвича». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Аккумулятор из автомобиля, стоявшего у дома по улице Ленина, пропал в период с 3 до 12 апреля. Стражи порядка задержали подозреваемых. Ими оказались 18-и и 17–летний местные жители.   Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

Еще одна кража произошла в Псковском районе. Там 38-летний безработный пскович из сарая на дачном участке в одном из садоводческих товариществ путем взлома двери похитил бензопилу, радиоприемник с колонками, электрообогреватель и алюминиевую и медную проволоку. Ущерб устанавливается. В ходе обыска изъята часть похищенного. Возбуждено уголовное дело.

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