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Общество

Названы улицы Пскова, которые отремонтируют в ближайшее время

Начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова Алексей Захаров назвал улицы, ремонт которых запланирован на текущий год, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда».  В частности, ожидается окончание ремонтных работ на улице Герцена с примыканием к улице Волкова, на улице Кузнецкой, участке у Вечного огня, на Кузнецкой в сторону Карла Маркса. Также закончились торги среди подрядчиков по ремонту улицы Красных Партизан, участка улицы Алехина от Леона Поземского с выходом на Ижорского Батальона.  «На Льва Толстого заканчиваем тротуар, имеется проект на полную реконструкцию. Ведутся работы по реконструкции Свердлова, к Дню города некоторые участки завершатся, до конца года все будет завершено», - добавил Алексей Захаров.

Алексей Захаров также рассказал, что в ближайших планах – замена ливневой канализации на улице Юбилейной, которую будут осуществлять за счет средств муниципалитета. Кроме того, по его словам,  планируется реконструкция перекрестка на дамбе и на улице Народной, чтобы «разогнать потоки». При этом Алексей Захаров уверен, что строящийся Северный обход поможет разгрузить поток автомобилей на Рижском проспекте.

В Пскове в ближайшее время будет произведен ремонт дорожного полотна. Об этом заявил в ходе пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда», сегодня, 13 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Активист общественного движения «Убитые Дороги» Олег  Петров сообщил, что общественники занимаются мониторингом «болезненных точек». К таким он отнёс улицы Индустриальную, Байкова, Толстого, Литейную, Кузнецкий мост.  Перечисленные участки дорог, подчеркнул общественник, нуждаются в полноценном ремонте верхнего слоя, а не ямочных работах.

Алексей Захаров отметил, что в на улицы Байкова, Кузбаской Дивизии и Западную планируется направить около 480 млн рублей, а ремонт улицы Литейной переходит на 2019 год.

Начальник УГХ заявил, что администрация Псковской области работает над привлечением дополнительного финансирования на ремонт дорог  и добавил, что  все работы будут согласованы с врио губернатора Михаилом Ведерниковым.

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