Количество ДТП на улицах Пскова сократилось на 45%

13:25, 13 апреля 2018, ПАИ

Количество ДТП на улицах Пскова с начала года сократилось на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, сообщил начальник УГИБДД УМВД по Пскову Владимир Папорт. Об этом с пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» передает корреспондент Псковского агентства информации.

Также Владимир Папорт отметил 50-процентное снижение числа погибших и 47-процентное сокращение числа травмированных на дорогах Пскова. «Хочется верить, что водители стали соблюдать Правила дорожного движения, правосознание водителей встало на должный уровень, что они не пьют за рулем. Ведь камеры и штрафы не повышают правосознание, оно воспитывается обществом и семьей», - уверен Владимир Папорт.

Начальник Управления городского хозяйства (УГХ) Алексей Захаров заявил, что на количество ДТП влияет не только качество дорог, но и взаимодействие ГИБДД с УГХ. «Дороги мы отремонтируем, нужны только деньги и хорошие подрядчики. К тому же прошедшая зима была наиболее подходящей для работы асфальта», - подытожил он.