0
14:26
Михаил Ведерников обсудил с журналистами региона организацию Форума СМИ
14:14
Определен состав жюри полуфинала конкурса красоты «Миссис Псков 2018»
13:59
Мужчина на кухне - 2.0. № 16: Жареная щука для автогонщика
13:10
Псковичи могут приобрести LADA Largus с выгодой более 100 тысяч рублей
13:08
Названы улицы Пскова, которые отремонтируют в ближайшее время
12:46
Юрий Вяземский возглавил жюри регионального этапа гуманитарной олимпиады «Умники и умницы» в Псковской области (ВИДЕО)
12:15
Дмитрий Месхиев прокомментировал слухи о своём увольнении: Что за чушь? Я пока заявлений не писал
Еще новости
Общество

Количество ДТП на улицах Пскова сократилось на 45%

Количество ДТП на улицах Пскова с начала года сократилось на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, сообщил начальник УГИБДД УМВД по Пскову Владимир Папорт. Об этом с пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» передает корреспондент Псковского агентства информации.

Также Владимир Папорт отметил 50-процентное снижение числа погибших и 47-процентное сокращение числа травмированных на дорогах Пскова. «Хочется верить, что водители стали соблюдать Правила дорожного движения, правосознание водителей встало на должный уровень, что они не пьют за рулем. Ведь камеры и штрафы не повышают правосознание, оно воспитывается обществом и семьей», - уверен Владимир Папорт.

Начальник Управления городского хозяйства (УГХ) Алексей Захаров заявил, что на количество ДТП влияет не только качество дорог, но и взаимодействие ГИБДД с УГХ. «Дороги мы отремонтируем, нужны только деньги и хорошие подрядчики. К тому же прошедшая зима была наиболее подходящей для работы асфальта», - подытожил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников обсудил с журналистами региона организацию Форума СМИ
13 апреля 2018
Михаил Ведерников обсудил с журналистами региона организацию Форума СМИ 1
Определен состав жюри полуфинала конкурса красоты «Миссис Псков 2018»
13 апреля 2018
Определен состав жюри полуфинала конкурса красоты «Миссис Псков 2018»
Псковичи могут приобрести LADA Largus с выгодой более 100 тысяч рублей
13 апреля 2018
Псковичи могут приобрести LADA Largus с выгодой более 100 тысяч рублей
Названы улицы Пскова, которые отремонтируют в ближайшее время
13 апреля 2018
Названы улицы Пскова, которые отремонтируют в ближайшее время
Юрий Вяземский возглавил жюри регионального этапа гуманитарной олимпиады «Умники и умницы» в Псковской области (ВИДЕО)
13 апреля 2018
Юрий Вяземский возглавил жюри регионального этапа гуманитарной олимпиады «Умники и умницы» в Псковской области (ВИДЕО)
Дмитрий Месхиев прокомментировал слухи о своём увольнении: Что за чушь? Я пока заявлений не писал
13 апреля 2018
Дмитрий Месхиев прокомментировал слухи о своём увольнении: Что за чушь? Я пока заявлений не писал 3
В Пскове на 50% вырос объем мобильных платежей
13 апреля 2018
В Пскове на 50% вырос объем мобильных платежей
Проект «Культбригада» запускается в Псковской области
13 апреля 2018
Проект «Культбригада» запускается в Псковской области

Идет загрузка...