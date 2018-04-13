К 9 мая в Пскове проведут ямочный ремонт ряда улиц

13:26, 13 апреля 2018, ПАИ

К 9 мая в Пскове проведут небольшой ямочный ремонт на проблемных участках дорог города. Об этом сообщил исполнительный директор ООО «Дорстройсервис» Виктор Криценковна на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» 13 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, самый проблемный участок на улице Балтийской, где раскрылись швы. «Там необходимо сделать санацию швов», - сообщил Виктор Криценков. Так же он отметил ряд небольших проблем на улицах Льва Толстого и Звездной. При этом он подчеркнул, что на Октябрьском проспекте и улице Советской Армии проблем с качеством дорог не наблюдается. «В целом, проблемы есть, но не глобальные. К 9 мая мы все устраним», - уточнил Виктор Криценков.

В свою очередь начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова Алексей Захаров сообщил, что 3 участка псковских дорог «пали жертвой» плохого битума. Кроме того, он сообщил, что на улице Балтийской будет строится дальнейший участок ливневой канализации.

«В рамках проекта на улице Балтийской всё выполнено», - добавил Виктор Криценков