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Общество

15 ДТП из-за некачественных дорог произошли в Пскове с начала года

С начала 2018 года в Пскове произошли 15 ДТП из-за некачественного дорожного покрытия, сообщил начальник УГИБДД УМВД по городу Владимир Папорт. Об этом с пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Владимира Папорта, псковичи пробивали колеса и повреждали подвески своих автомобилей. Он также отметил, что администрация Пскова незамедлительно устраняет дефекты дорог.

«Ущерб по таким ДТП возмещает либо администрация города, либо подрядчик - по решению суда», - подчеркнул начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова Алексей Захаров.

Активист общественного движения «Убитые Дороги» Дмитрий Цопов отметил, что псковичи жалуются на засыпку дорог щебнем во время ремонта, который может разбить лобовые стекла и повредить краску на автомобиле. «Это не фиксируется как ДТП, но в наших группах сообщается. Почему выбрали засыпку щебнем?», - поинтересовался Дмитрий Цопов.

«Мгновенно по-другому не сделаешь», - ответил Алексей Захаров.

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